Thamara (39) is na jaar zoeken ten einde raad: moeten zij en haar 3 dochtertjes straks écht in tentje slapen?

Hoe een ordinaire campingru­zie uitmondde in een dodelijke schietpar­tij in het Utrechtse café De Plak

Achttien jaar cel hoorde Utrechter Mohamed A. (40) gisteren tegen zich eisen. Hij was de schutter bij de dodelijke schietpartij in café De Plak waarbij stadsgenoot Paul Kros (37) bezweek. De kogel die hem doorboorde bracht ook een vrouwelijke cafébezoeker in levensgevaar. Hoe een zomerse campingruzie tussen een groep Utrechters in het Brabantse Aalst meerdere levens verwoestte.