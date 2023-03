Vraag om update van winkeltijden in Zeist: ‘Bezorgdiensten rijden wél op zondag’

Dan gaat het vooral om de zondag. Tussen 12.00 en 18.00 uur mogen winkels dan de deuren open zeten. Dat werd in 2015 schoorvoetend door de gemeenteraad toegestaan en in de tussentijd is daaraan niets veranderd. Het detailhandel-landschap daarentegen wel, schrijft de VVD in vragen aan burgemeester en wethouders. ,,Denk aan bezorgdiensten, webshops, flitsbezorgers.”

Supermarktmanagers in Zeist trokken de afgelopen jaren bij herhaling aan de bel over de beperkte winkeltijden in Zeist – vooral op zondag. Zonder resultaat. ,,Als we het nou hebben over een besluit om over te gaan op kernenergie of weer terug te gaan naar de steenkolenmijnen, dan kan ik me voorstellen dat dat wat tijd nodig heeft. Maar we hebben het over de verruiming van de openingstijden op zondag”, zei Jerry de Leeuw, commercieel directeur met franchisewinkels in onder meer Zeist eerder in het AD.