Zeister zangjuffen zorgen voor Zangfietspad omdat ‘zelfs vals zingen goed voor je is’

Een onderdui­ker op zolder, maar gewoon naar school moeten: voor leerlingen van het CLZ is dat voelbaar

Natuurlijk weten leerlingen van het Christelijk Lyceum in Zeist wie Truus van Lier was. Het portret van de oud-leerling én verzetsvrouw hangt immers groot in de hal. Maar voortaan worden ook die andere leerlingen en medewerkers herdacht die hun dapperheid in oorlogstijd lieten zien. En dat geeft stof tot nadenken in de lessen.