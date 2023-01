80.000 vondsten bij Romeinse tempelcomplex bij Herwen: maar wat is er nou eigenlijk ontdekt?

Waar zijn de vondsten straks te zien?

De komende jaren is RAAP nog bezig met de uitwerking van de vele vondsten. Dan wordt volgens Norde ook gekeken naar de mogelijkheden voor tentoonstellingen. ,,Waarschijnlijk wordt een deel in het Liemers Museum getoond. Hier gaan we komende maand naar kijken.”

Een aantal topstukken was al te bewonderen in Museum Het Valkhof in Nijmegen .

Archeoloog Jan Verhagen - die aan het regiomuseum in Zevenaar verbonden is - hoopt dat de tentoonstelling in mei of juni in het Liemers Museum te zien is. ,,Maar we willen een paar maanden eerder al een andere expositie hebben met alles wat gevonden werd voordat het tempelcomplex werd ontdekt.”