Aantal octrooien per hoofd van de bevolking in Zevenaar onder landelijk gemiddelde

Geld voor pontje Millinger­waard-Doornen­burg: elke dag in juli en augustus heen en weer

Kievits Veerdiensten krijgt dit jaar eenmalig 15.500 euro om in de maanden juli en augustus dagelijks met zijn fiets- en voetveer te varen tussen Millingerwaard en Doornenburg. Volgens de gemeenten Lingewaard en Berg en Dal is deze verbinding belangrijk voor het toerisme en is het een essentieel onderdeel van de lokale en regionale infrastructuur.