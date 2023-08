Acht puppy's tussen hun eigen poep en plas: dat is wat marechaussee aantrof in auto

Duivense afvalver­bran­der AVR krijgt geen hulp van ACM bij strijd om klus in Overijssel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet af van een onderzoek naar de vraag of de Duivense en Rozenburgse afvalverbrander AVR is benadeeld bij de aanbesteding van de verwerking van restafval in Twente en Salland. Voor dit onderzoek zou schaarse, specialistische kennis en capaciteit vereist zijn en die zou dan niet kunnen worden ingezet in andere zaken.