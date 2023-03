Actiegroep blijft ook na 27 jaar strijden voor meer verkeersveiligheid: ‘80 km/u is gewoon levensgevaarlijk’

School voor speciaal onderwijs ontruimd na rooklucht in Zevenaar: meer dan 200 kinderen elders opgevangen

Bij een Zevenaarse basisschool aan het Mercurion is een rooklucht waargenomen. De Schilderpoort voor speciaal onderwijs is daarop ontruimd: 228 kinderen zijn in twee naastgelegen sportscholen opgevangen.