Anne (15) zit al midden in de (praktijk)examenstress: ‘Gelukkig kook ik thuis veel’

De oven maakt overuren in huize Driessen in Didam, terwijl bij dochter Anne (15) de spanning stijgt. Zij maakt zich net als duizenden andere leerlingen op voor haar vmbo-praktijkexamens op het Liemers College in Zevenaar. Haar eerste horde: het kookexamen.