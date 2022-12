Bloembollen voor Poetin krijgen plek in de Liemers en de Achterhoek: ‘Mooi om de lente te beleven in een zee van tulpen’

Twintig woningen op plek van voormalige klompenfa­briek in Doetinchem

DOETINCHEM - Op de locatie van de voormalige klompenfabriek aan de Varsseveldseweg in Doetinchem komt een complex met twintig huurwoningen. Het terrein ligt al meer dan vijftien jaar braak en is de gemeente Doetinchem een doorn in het oog.

16 december