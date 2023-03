Burgemeester in monsterlijke hardlooptocht langs álle stemlokalen, 57 kilometer lang: ‘Heerlijk’

Duiven doet poging om zwembad in De Ogtent open te houden; wethouder in gesprek met vier zwemscho­len

Behoud van het Duivense zwembad is de inzet van de gemeente bij de zoektocht naar een opvolger voor zwemschool Akwaak. Maar dan zal er wel een nieuwe exploitant gevonden moeten worden die in staat is de huur aan de gemeente te betalen. Akwaak lukt dat niet.