Christian Willemsen: ‘GSV’38 is net als in 1996 een hecht team’

Het kampioenschap van GSV’38 in 4D in 1996, het werd de afgelopen week regelmatig aangehaald, zegt Christian Willemsen (49), de toenmalige spits. Concordia Wehl werd in de kampioenswedstrijd met 5-0 opgerold. ,,Best bijzonder, want Concordia had in die tijd altijd een goede ploeg”, herinnert Willemsen zich. ,,De ene keer won Concordia, dan weer wonnen wij. 5-0 was echt een goede uitslag.”