Derde kookadvies door verontreinigd drinkwater in korte tijd: is ons water nog wel veilig?

Waterpa­niek: flessen water in Didam en Zevenaar (bijna) uitver­kocht door verontrei­ni­ging: ‘Nu moet ik wel bier halen’

Amper een fles water is er nog te verkrijgen in Didam, Zevenaar en de omliggende dorpen. Nu er mogelijk bacteriën in het drinkwater kunnen zitten, bestormt iedereen de supermarkten om zoveel mogelijk water in te slaan. Dat leidde al snel tot lege schappen.