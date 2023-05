Dreigt er een supermarktoorlog in Zevenaar met de komst van de nieuwe supermarkt van 18.000 vierkante meter?

update ‘Wat als je moeder daar hulp krijgt?’: frustratie bij hulpverle­ners om filmende omstanders

Een gênante vertoning in Doesburg woensdagmorgen. Terwijl hulpverleners het leven proberen te redden van een in elkaar gezakte vrouw, filmen omstanders de reanimatie. De politie is woedend en reageert fel. ,,Wat als je eigen moeder, broer of bekende daar in een uitermate kwetsbare situatie hulp krijgt?”