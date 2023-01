Duizenden carnavalspakken te koop voor een prikkie: Kruitwagen Kledingverhuur houdt een grote verkoop

ZEVENAAR - Van clown en zeemeermin tot marinier of kortgerokt roodkapje. Je kunt het zo gek niet bedenken qua carnavalskostuum of het is te krijgen bij de grote leegverkoop van Kruitwagen kledingverhuur in Zevenaar.

,,We doen onze carnavalskleding van de hand", zegt eigenaresse Monique Kruitwagen resoluut. Het familiebedrijf is flink gegroeid. ,,Ik heb gewoon de ruimte niet meer. Ergens wel zonde, want het zijn allemaal pakken van goede kwaliteit. Ik hoop dat ik er een hele hoop carnavalisten gelukkig mee kan maken.”



Het speelt volgens haar ook mee dat de verhuur van carnavalskleding is veranderd.

Voor ze haar besluit wereldkundig maakte moest eerst haar moeder worden voorbereid op het nieuws. ,,Ons bedrijf speelt al 50 jaar een belangrijke rol in het carnavalsleven van Zevenaar. Het is dan ook geen beslissing waarbij we over een nacht ijs gingen", zegt Kruitwagen.

Carnavalskleding wél, maar themakleding niet

Kruitwagen is een begrip in de Liemers als het gaat om de verhuur van feestkleding én ook carnavalskledij. Sinds enkele jaren runt de familie ook een damesmodewinkel in de voormalige jongerensoos Wipp-In aan de Ringbaan-Zuid in Zevenaar.

Ze maakt daarbij wel direct de kanttekening dat niet alle feestkleding verdwijnt. Alle themakleding blijven. Kruitwagen: ,,Denk aan galakostuums, kerstmannenpakken maar ook de outfits van de bekende Britse Tv-serie Peaky Blinders.”

Te koop een aantrekkelijke prijs

De andere verkleedkostuums worden 4 en 5 februari tussen 10.00 en 17.00 uur verkocht tijdens een soort carnavalsbeurs in het schuttersgebouw van EMM Ooy aan de Slenterweg. ,,Ze worden aangeboden voor een aantrekkelijke prijs", vult Kruitwagen aan.

Grote carnavalsgroepen die niet zo lang kunnen wachten, kunnen voor die tijd al een afspraak maken via Facebook.

