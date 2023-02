File en grote wachtrij voor grote verkoop van carnavalskleding in Zevenaar: ‘Niet verwacht, wel gehoopt’

Duizenden carnavals­pak­ken te koop voor een prikkie: Kruitwagen Kledingver­huur houdt een grote verkoop

ZEVENAAR - Van clown en zeemeermin tot marinier of kortgerokt roodkapje. Je kunt het zo gek niet bedenken qua carnavalskostuum of het is te krijgen bij de grote leegverkoop van Kruitwagen kledingverhuur in Zevenaar.

4 januari