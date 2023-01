Frank Burgers hoopt hoopt nieuwe club Rijnland snel te achterhalen

Dat vierdeklasser SC Rijnland en trainer Freddy Dahm onlangs bekendmaakten dat er na vier seizoenen een einde komt aan hun succesvolle samenwerking, was goed nieuws voor Frank Burgers. Die is bezig aan zijn derde en laatste jaar bij ’t Peeske in Beek - net als Rijnland actief in de vierde klasse D - en was op zoek naar een nieuwe uitdaging.