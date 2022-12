Geen veerpont, geen Pieterpad: horeca en B&B’s reageren geschokt en dringen aan op oplossing

Juliet (15) vreest niets meer na verlies van geliefde broertje: ‘Wat kan me overkomen dat nóg erger is?’

DOETINCHEM - Juliet Masselink is pas 15, maar verloor al een zusje én een broertje. Zusje Imre heeft ze nooit gekend, haar broertje Sverre des te beter. Hij mocht slechts 12 jaar oud worden. Haar liefdevolle herinneringen aan hem heeft Juliet opgetekend in het boek Onze band is nooit voorbij.

9 december