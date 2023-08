Na ‘rot vlees-debacle’ kan slager Jeremy weer de deuren openen: ‘Ik zie ook veel vreemde gezichten’

Slager Jeremy Büttner van de gelijknamige keurslagerij in Duiven is opgelucht. Deze donderdag ging zijn slagerij weer open. ,,Blij dat de winkel weer volstond met klanten", reageert Büttner. Het koelceldrama - afgelopen zondag ontdekte hij dat zijn hele voorraad was bedorven door een technische storing - is daarmee wat hem betreft voorbij.