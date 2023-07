Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zevenaar vandaag

Hans (90) en Marga (89) zijn 65 jaar getrouwd en komen al 63 jaar op deze camping: ‘We vonden het meteen prachtig’

Hans en Marga Wiese uit het Duitse Dinslaken staan al 63 jaar op recreatiepark De Bijland in Tolkamer. Hun 65-jarig huwelijk is er passend gevierd, in aanwezigheid van de burgemeester. ,,We voelen ons een beetje Nederlanders. Het is echt heerlijk hier.”