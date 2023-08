Is de angst voor het verdwijnen van de kerktoren en Mariakapel in ‘Gies’ nou terecht of een storm in een glas water?

Boze kosters, frustratie bij de locatieraad van de Giesbeekse kerk en een projectontwikkelaar die eigenlijk nog voor alles openstaat. Is de boosheid over de toekomst van de Sint Martinuskerk een storm in een glas water óf is er terechte reden voor paniek?