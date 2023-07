Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zevenaar vandaag

Schrikba­rend minder Liemerse ha­vo-leerlingen met diploma de zomer in; vwo en vmbo scoren beter

Het aantal leerlingen in de Liemers dat met een diploma op zak de zomervakantie ingaat, is lager dan de afgelopen jaren. Vooral havisten scoren schrikbarend minder dan vorig schooljaar. Zo is het aantal geslaagden op het Liemers College in Didam met liefst 15 procent afgenomen.