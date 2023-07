Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zevenaar vandaag

Het project van de lange adem; de overnach­tings­ha­ven in Spijk is bijna klaar

Nog een paar maanden, dan is de overnachtingshaven in Spijk klaar voor gebruik. In iets meer dan twee jaar is de ooit zó groene Beijenwaard veranderd in een indrukwekkend grote waterplas waar straks vijftig binnenvaartschepen kunnen liggen.