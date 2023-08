Met video Spijk en de kermis zijn ook na 125 jaar nog nauw met elkaar verbonden: ‘Dit was vroeger hét uitje voor mensen’

Het nette zondagse pak aan en het gespaarde geld veilig opgeborgen in de portemonnee. Klaar voor een prachtfeest in de ‘lappentent’ van Eendracht Maakt Macht Spijk. ,,Zo ging het jaren geleden, maar er is eigenlijk geen klap veranderd”, zegt voorzitter Bram Wensink.