Voormalige horecatent in Babberich is verkocht, maar staat ook weer te koop

In Babberich wachten ze in spanning af wat er met het voormalige pand van zalencentrum Reijmer gaat gebeuren. Er staat een groot te koop-bord naast het gebouw, met daarboven een verwijzing naar familierestaurant Juffrouw Tok in Didam.