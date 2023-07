Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zevenaar vandaag

Keukenhulp (25) veroor­deeld voor verkrach­ten van 17-jarige collega: ‘Ik was gewoon aan het werk en werd verkracht’

Een 25-jarige man uit de gemeente Zevenaar is dinsdag veroordeeld voor het verkrachten van een 17-jarige collega bij een grand café in Duiven waar ze in februari vorig jaar werkten. Hij had gedronken en meende dat hij een grapje uithaalde. ,,Maar ja, dan komt de alcohol erbij en gaat het grapje over de grens.”