Graafmachine lokt roerdomp en grote karekiet terug naar Aerdt

Dubbele bezuini­ging brengt ouderen­zorg én personeel in problemen: ‘Zorg moeilijker met minder geld’

Er zijn grote zorgen over de toekomst van de ouderenzorg in de Achterhoek. Na bezuinigingen van de overheid volgen nu kortingen van de zorgkantoren. Dat raakt mensen die hulp nodig hebben én mensen die werken in de zorg hard.