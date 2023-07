Graaien in Zevenaarse prullenbakken naar flesjes is niet langer nodig door nieuw snufje

Roel en Marjan ruilen koeien in om hun toekomst veilig te stellen: ‘Na ruim 100 jaar einde aan deze boerderij’

Jarenlang was de familie Dolman actief als melkveehouder in Lathum. Maar de steeds strenger worden stikstofregels zaten ze in de weg, omdat de boerderij bij een Natura2000-gebied staat. Dus zochten Marjan en haar man Roel een oplossing. Die hebben ze gevonden. Het mooiste: ze kunnen op deze prachtige plek blijven.