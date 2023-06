Helder weer in Zevenaar vandaag

indebuurt.nl Toen in Doetinchem: er nog een Albert Heijn aan de Hamburger­straat zat

Aan supermarkten geen gebrek in Doetinchem, maar even terugblikken op supermarkten van vijftig jaar geleden vinden we dan wél weer heel leuk. Wist je dat er tot 1972 een Albert Heijn in de Hamburgerstraat zat? En het leuke is: daar zijn nog oude beelden van!