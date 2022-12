Hier kan volop geschaatst worden in de Achterhoek, nog wel wat onzekerheden op verschillende ijsbanen

Tientallen vrijwilligers zijn druk in de weer op de Achterhoekse ijsbanen om ze te prepareren voor de schaatsliefhebbers. Vandaag (vrijdag) zijn in ieder geval vijf banen geopend, morgen volgen er meer.

De schaatsers weten de banen in Winterswijk, Aalten, Doetinchem, Ruurlo en Borculo inmiddels te vinden. Maar ook op veel andere banen in de Achterhoek kan dit weekeinde zeer waarschijnlijk geschaatst worden.



Steintjesweide in Hengelo en de Hessenrijders in Laag-Keppel openen zaterdagochtend de poorten. ,,Morgen gaan we open", laat Irma Hofs van de Hessenrijders in Laag-Keppel weten. ,,We zitten nu op 5,5 à 6 centimeter ijs. We hadden graag vrijdagmiddag de baan al willen openen, maar daarvoor is het echt nog te vroeg.”

De schaatsbaan van de familie Reinders in Lievelde is dan waarschijnlijk ook geopend, maar helemaal zeker is dat nog niet.

Krabbelbanen

De kans is klein dat de grote baan in Steenderen dit weekeinde gebruikt kan worden. ,,We komen gewoon nog een paar centimeter tekort en met dit weer schat ik de kans laag in", vertelt Martin Nieuwenhuis van de Molenkolk. ,,Gelukkig hebben we wel een krabbelbaan kunnen openen. Daar wordt door de jeugd veel gebruik van gemaakt.”

IJsmeester Toon Geerts van de schaatsbaan aan de Waalstraat tussen Gendringen en Ulft heeft er met zijn vrijwilligers hard voor moeten werken, maar zaterdag om 10 uur kan de helft van de baan geopend worden. Vooral voor de kinderen dus, die voor een euro de schaatsen kunnen onderbinden.

Ook ijsbaan Halfweg van de Zelhemse ijsvereniging opent morgen gratis de krabbelbaan. Of er ook gebruik gemaakt kan worden van de grote baan, is onzeker. ,,Het water loopt onder het ijs weg, waardoor we al een paar dagen op 4 à 5 centimeter ijs zitten. Heel vervelend", vindt ijsmeester Heino Benthem. ,,Vanmiddag gaan we met zes man ouderwets het ijs proberen naar beneden te drukken waardoor er weer contact gemaakt kan worden met het water. Daarmee zou het ijs verder aan kunnen groeien. Garanties kan ik echter niet geven.”

Best frustrerend

IJsmeester Joop te Beest ‘t Boesveld in Dinxperlo baalt als de bekende stekker. ,,Het ijs wil de laatste dagen nauwelijks aangroeien. We zitten op 5 centimeter en dat is echt te weinig. We moeten realistisch zijn en zeggen dat het dit keer niet gaat lukken. Hoe frustrerend ook. We hopen op een nieuwe winterperiode.”

De banen in Varsseveld en Vorden blijven in ieder geval dicht. De vrijwilligers daar hebben een tekort aan water vanwege de droogte van het afgelopen jaar.

