Indy (19) gaat voor ‘frisse wind’ bij debuut in het stemhokje: ‘Goed geluisterd naar vader en moeder’

Het loopt storm bij verschillende stemlokalen op het Gelders Eiland. In Pannerden en Lobith is er ‘amper tijd om even naar het toilet te gaan’. Ook Indy Bosma (19) uit Lobith is woensdagmiddag te vinden in het stemlokaal in Lobith, de eerste keer dat ze mag stemmen.