It giet oan! IJs op de schaatsbaan in Tolkamer is dik genoeg voor een weekend schaatsplezier

TOLKAMER - Schaatsliefhebbers van het Gelders Eiland kunnen de ijzers slijpen, de lidmaatschapskaart van de lokale ijsverenigingen alvast zoeken en de warme wintermuts uit de mottenballen halen. It giet oan op de ijsbaan aan de Zwarteweg in Tolkamer.

Het was nog even spannend of er voor het einde van dit weekend een acceptabele ijsbaan zou liggen. De gewenste ijsdikte van 7 centimeter is nog steeds niet bereikt. ,,Maar het moet gek lopen willen we de baan zaterdagochtend niet kunnen openen”, zegt Wim Geurts namens IJsvereniging Rijnwaarden.

Hij stapte donderdagmiddag even voor 17.00 uur zelf van het ijs. ,,Het is nu 5 tot 6 centimeter. Dat is nog niet genoeg”, concludeert hij. Volgens Geurts is één of twee nachtjes vorst genoeg om de gewenste dikheid te behalen. ,,Zodra de baan opent, staan er dit weekend een paar honderd mensen op de baan. Die 7 centimeter is echt nodig.”

1 centimeter ijsgroei per 6 uur

De club is al vanaf maandag bezig met het volpompen van de ijsbaan aan de Zwarteweg. Dit gebeurt met water uit de naastgelegen recreatieplas De Bijland. ,,Omdat we begonnen te pompen toen het al vroor, is de kans aanwezig dat er wat zwakke plekken zijn. Daarom wachten we tot ook deze voldoende zijn bevroren”, vertelt Geurts.

De vuistregel is dat het 6 uur duurt bij een temperatuur van 5 graden onder nul om 1 centimeter ijs te krijgen. Zo koud wordt het vannacht niet volgens de weersvoorspelling. Waardoor schaatsliefhebbers nog een extra dagje geduld moeten hebben.

Volledig scherm IJsmeester Wim Geurts denkt dat er nog twee nachtjes vorst nodig zijn om op de ijsbaan aan de Zwarteweg in Tolkamer te kunnen schaatsen. © theo kock persfotografie

Geurts hoopt zelf stiekem dat de baan vrijdagmiddag kan openen, maar beseft dat hij dat niet in eigen hand heeft. ,,Maar zaterdag gaan we gewoon redden. Gelukkig. We kunnen ons hopelijk opmaken voor een mooi weekend schaatsplezier”, zegt hij.

Al staat hem donderdagavond nog wel een ander klusje te wachten: Nu moeten we dus snel naar de winkels om voldoende voorraad te halen voor de koek-en-zopie. Dat is natuurlijk ook belangrijk.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.