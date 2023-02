Juf Ilse (46) was benieuwd wat 2023 zou brengen, maar dan is het plotsklaps over

In Doornen­burg deden vermoede­lijk weinig mensen wat Jan Derksen die nacht in 1969 deed: ‘Kippenvel’

Het was donker in Doornenburg die nacht, maar in een oude boerderij achter de Waaldijk brandde nog licht. Antennes op het dak, dat zag je in 1969 nog niet overal. Televisie was luxe, en in de zomer draaide het leven in de Betuwe bij veel mensen vooral om werk op het land of het verzorgen van het varken op het erf.

2 februari