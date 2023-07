Kermis Zevenaar feest voor waaghalzen en volksvermaak

MET VIDEO Bestuurder brengt vriendin naar vliegveld en daarna gaat het mis: auto vliegt in brand tijdens rijden

Het was schrikken voor een man die maandagochtend zijn vriendin naar het vliegveld in Köln bracht. Toen hij terug de grens over reed, zag hij vonken onder zijn auto vandaan komen. Niet veel later stond het voertuig helemaal in brand.