Lathum wil een dorpshuis, nieuwe woningen en een groenere dorpsentree; project Lathum Later gaat nu echt van start

Aanleiding voor de plannenmakerij is juist de sluiting van de dorpsschool, die haar beslag kreeg na het schooljaar 2020-2021. Oorzaak was een gebrek aan leerlingen.

,,Toen zijn we gaan denken: wat kunnen we met het gebouw en het omliggende terrein?", vertelde voorzitter Erik Metz van de Lathumse dorpsraad zaterdagochtend ten overstaan van wat zo ongeveer de halve dorpsbevolking moet zijn geweest. Want Lathum telt ongeveer zeshonderd inwoners en het was eivol in de school.

Dat schoolterrein biedt volop kansen. Bij het uit de jaren vijftig daterende schoolgebouw liggen parkeerplaatsen, een groot sportveld en een wat kleiner grasveld.

Het idee is dat hier een serieus dorpshuis tot stand kan komen en dat er elders op het terrein ruimte is voor woningen voor starters en ouderen. Als Lathumse ouderen daarheen vertrekken, kunnen jonge gezinnen terecht in de vrijgekomen eengezinswoningen.

Of de school zelf dorpshuis kan worden, wordt nog bekeken

Of het dorpshuis in de school kan komen of dat er een nieuw gebouw moet worden neergezet, is nog niet uitgemaakt. Dat hangt af van de kwaliteit van het uit de jaren vijftig daterende pand.

De Stuurgroep Lathum Later onderzoekt de komende twee jaar de mogelijkheden samen met experts. Die stuurgroep is al geruime tijd bezig met de planvoorbereiding en bestaat uit mensen van de Dorpsraad, van de kerk en andere inwoners.

Het eigenaardige is dat Lathum eigenlijk al beschikt over een dorpshuis, namelijk Het Gebouw, maar dat dat niet als zodanig functioneert. Het is een commercieel gerunde zaal die van tijd tot tijd voor feesten worden gebruikt, maar die niet doorlopend open is. De verenigingen die er tot een paar jaar geleden wekelijks samenkwamen, zoals het koor en de plattelandsvrouwen, zijn allemaal opgeheven.

In het nieuwe dorpshuis moet je terecht kunnen voor een praatje

,,Het nieuwe dorpshuis moet wél een plek worden waar je dagelijks terecht kunt, al is het maar voor een kop koffie en een praatje", zei Paula Maris van de Dorpsraad zaterdagochtend voor de volle zaal.

De komende twee jaar komt die mogelijkheid er in elk geval in de oude school, bij wijze van proef. Met meubeltjes van dorpsbewoners wordt een huiskamer ingericht. Die gaat ook dienen als als bibliotheek.

Er is in de school de komende tijd ook ruimte voor allerhande dorpsactiviteiten. ,,Wie ideeën heeft, mag het zeggen", zei Maris, waarop er meteen een mevrouw opstond die een koor (‘Koor geen gehoor’, zei ze) wil oprichten.

Zo zijn er ook plannen voor een kookgroep, voor een ouderensoos en voor workshops schilderen en keramiek. Van deze laatste konden belangstellenden zaterdag al kennisnemen, want Marjo Wenink-Groen (schilderen) en Jan Ubbing (keramiek) gaven kennismakingsworkshops.

Lathum Later heeft 8 ton beschikbaar voor de plannenmakerij

Voor de plannenmakerij is geld beschikbaar, want de provincie Gelderland en de gemeente Zevenaar subsidiëren het project Lathum Later beide met 4 ton. Van dat geld kunnen de experts worden ingehuurd die voor de planvorming onontbeerlijk zijn. De Zevenaarse wethouder Arthur Boone (VVD) en gedeputeerde Peter van 't Hoog (ChristenUnie) waren dan ook bij de bijeenkomst aanwezig.

Van 't Hoog vertelde dat de provincie de bevordering van de sociale cohesie in dorpen en wijken als een belangrijke taak ziet. ,,Daarom sluiten we Dorpendeals af, zoals we ze noemen. Onze deal met Lathum, die vergezeld gaat van onze subsidiëring, is onze elfde Dorpendeal. Belangrijk doel is te leren van het proces dat zich hier gaat ontvouwen. Daar kunnen dan ook andere dorpen en wijken hun voordeel mee doen."

