Lekker weer in Zevenaar vandaag

Zomertenue brengt uitkomst voor schutters in uniform op bloedheet concours in Loo

De deelnemers aan het Liemerse schuttersconcours, zondag in Loo, moeten hun uniform dragen, maar het mag best een licht zomertenue zijn. ,,Wij dragen zelf niet ons jasje, maar een giletje”, zegt Rik Booltink schutterij Willem Tell uit Loo.