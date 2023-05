Lekker weer in Zevenaar vandaag

update | met video Mees (7) ontpopt zich als held als slang opduikt bij feestje: ‘Hij tilde een kindje van 2 uit de bosjes’

Ben je buiten met een mooi gezelschap aan het genieten van het lekkere weer, zit er ineens een slang in de struiken en verstopt ie zich vervolgens in een barbecue. Het gebeurde in Zeddam, waar een grijze rattenslang een bijzondere wending gaf aan een gezellige kinderverjaardag.