‘Liemerse samenwerking mét Montferland gaat niet verloren', is directeur Liemerse Ambassade stellig

Wester­voort gaat aan de slag met de fietspaal­tjes in het dorp; ze zijn vaak slecht te zien, of te hard

WESTERVOORT - Paaltjes bij fietspaden die niet aan de veiligheidseisen voldoen hebben in Westervoort hun langste tijd gehad. De gemeente gaat ze verwijderen, op proef verwijderen of de locatie aanpassen. Slechts in één geval hoeft er niets te gebeuren.

8:57