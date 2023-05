Man en vrouw roven ’s nachts spullen uit tuinen in Babberich: bloemenmand en biddende boeddha als buit

Man (32) gooit zwaar vuurwerk door brievenbus in ’s Heerenberg: bewoner is niet thuis, kat komt om in vuur

Een 32-jarige man krijgt van de rechtbank in Arnhem drie jaar cel voor brandstichting in een woning, begin november vorig jaar in ’s-Heerenberg. De straf is een jaar lager dan de officier van justitie twee weken geleden eiste, en precies wat de advocaat toen bepleitte.