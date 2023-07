Meer water en extra schaduw op bloedheet Dreamfields: ‘Samen feesten, dus bied elkaar drinken aan’

Prijswin­nen­de duif bezorgt Bernie eeuwige roem, maar vliegen mag ze nooit meer: angst voor dieven én roofvogels

,,Ik was knetter de kluts kwijt, ik wist echt niet meer waar ik het zoeken moest of wat ik moest doen.” Duivenmelker Bernie Wittenhorst uit Kilder is net weer een beetje bij zinnen. Hij won met duif Konnie de belangrijkste langeafstandsvlucht van het seizoen. Het dier mag vanaf nu van hem nooit meer vliegen. Te gevaarlijk. ,,Deze wil ik echt niet kwijt.”