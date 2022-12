Motorrijder van marechaussee raakt gewond bij val op de A12

Meer dan 560 geïnteres­seer­den voor huurhuis in Doornen­burg: ‘Tot aan Enschede, Amsterdam en Leeuwarden aan toe’

DOORNENBURG - Ondanks een grote vraag naar huurwoningen staan er in de gemeente Lingewaard achttien leeg. Een woning in Doornenburg die bijna een jaar lang onbewoond is geweest, is sinds woensdag verhuurd. Toen dat via de website Entree te huur werd aangeboden, reageerden liefst 564 mensen.

18 december