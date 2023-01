Ondernemer in Zevenaar kan 20.000 euro krijgen voor compensatie hoge energiekosten

De Graafschap eist schadeloos­stel­ling van GA Eag­les-spe­ler Sylla Sow: uitspraak verwacht in maart

De arbitragecommissie van de KNVB doet naar verwachting begin maart een uitspraak in de zaak-Sylla Sow. Volgens De Graafschap was de voetballer van Go Ahead Eagles afgelopen zomer al rond met de Doetinchemse club, maar tekende hij vervolgens een contract bij de eredivisionist uit Deventer.

19 januari