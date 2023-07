Onkruid verpaupert Zevenaar, gemeente gaat actie ondernemen

Bewust toegetakel­de maar gezonde bomen in Stokkum gekapt: buurt blij, ‘oprechte teleurstel­ling’ in politiek

Ze waren al illegaal gesnoeid en daarmee ernstig toegetakeld. Maar dat is voor de gemeente Montferland niet de reden om drie bomen in Stokkum te laten kappen. Zij kiest voor nieuwe bomen, omdat dat beter voor het dorp is. Direct omwonenden zijn daar stiekem heel blij mee.