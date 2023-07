Oude molen in Lobith compleet in de steigers voor renovatie: ‘Pikkende vogels en stormen eisen hun tol’

Eigenaar afgebrande stacaravan met brandwon­den in ziekenhuis; ernst situatie onbekend

De eigenaar van de stacaravan die in de nacht van vrijdag is uitgebrand op vakantiepark De Byvanck in het Achterhoekse Beek, is met brandwonden door een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Later is hij verplaatst naar een ander ziekenhuis. Hoe het is met de man, is onbekend.