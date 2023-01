Passen en meten in het centrum van Zevenaar; nieuw Raadhuisplein krijgt langzaam vorm

Bomen in de polder, hoeve De Houberg in Lobith doet aan agrofore­stry

LOBITH - Het zoete veentje, IJsselpronk, Keuleman, het roodwangetje. Arjan Bisschop van hoeve De Houberg in Lobith is deze natte winterweken druk bezig met het planten van 2500 tot 3000 (fruit)bomen en struiken. Staat de boerderij nu nog in een kale vlakte, straks moet het gebied een groene oase worden.

19 januari