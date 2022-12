Politie haalt beschonken ‘sterveling in Amerikaanse slee’ op kerstavond van de A12: bestuurder reed 170 kilometer per uur

Meer watertap­pun­ten in gemeente Zevenaar: ‘Je eigen dopper met water vullen is cool en gezond!’

ZEVENAAR - Meer watertappunten bij basisscholen. Dat was het plan van kinderburgemeester Catoo Berns. Ze wist met haar voorstel de raad te verleiden tot een unaniem besluit. ,,Als we samenwerken kunnen we watertappunten in de gemeente realiseren.”

