Politie lost schot bij aanhouding van verdachte in Zevenaar

Fons en Annie Seising stoppen na 27 jaar met restaurant De Swaene­bloem in Tolkamer; steenfa­briek nieuwe eigenaar

Nog een personeelsfeest én een receptie, daarna sluiten Fons en Annie Seising voorgoed de deur van De Swaenebloem. Het restaurant bij De Bijland in Tolkamer gaat op 31 maart dicht. Het pand in de uiterwaarden is gekocht door de buurman: steenfabriek Van der Sanden.