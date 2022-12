Politie neemt geen 950 maar 1500 kilo aan vuurwerk in beslag tijdens grootschalige controle op A12

Bij de grootschalige vuurwerkcontrole op de A12 tussen Zevenaar en Duiven is flink meer vuurwerk in beslaggenomen dan de politie aanvankelijk meldde. In plaats van 950 kilo waarover de politie gister sprak , is er bij de actie liefst 1500 kilo aan vuurwerk afgenomen.

Dat laat de politie Zevenaar weten.



Agenten waren de hele dag aanwezig op de snelweg die Duitsland met Nederland verbindt. Talloze Nederlanders trekken deze dagen de grens over om in het buurland vuurwerk te kopen. Omdat niet alles wat daar te koop is, in Nederland ook legaal is, moesten heel veel mensen hun in Duitsland gekochte vuurwerk direct inleveren bij de politie.

Verboden in Nederland

‘In het buitenland kun je (per ongeluk) vuurwerk kopen dat hier verboden is, zoals knalvuurwerk en vuurpijlen. Wanneer je dit Nederland invoert, ben je onder de Nederlandse wetgeving in het bezit van professioneel vuurwerk’, legt de politie Zevenaar uit op Instagram.

Om als Nederlander professioneel vuurwerk in bezit te mogen hebben, is er een vergunning nodig.

Maar ook als er alleen legaal vuurwerk in Duitsland is gekocht, moeten mensen zich aan bepaalde regels houden. Zo mag er niet meer dan 25 kilo per voertuig vervoerd worden. Ook op dit punt liepen talloze mensen donderdag tegen de lamp.

Teveel

Zoals Dornell van den Heuvel die helemaal vanuit Rotterdam naar een vuurwerkwinkel in Elten was gereden om groot in te slaan. ,We kopen bewust geen knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat mag niet volgens de Nederlandse wet, maar toch zijn we de pineut”, liet hij weten. In zijn bus bleek tussen de 80 en 100 kilo te liggen.

