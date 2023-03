Politie schiet bij aanhouding van ‘gevaarlijke verdachte’ in Zevenaar, ‘grote zak drugs’ aangetroffen

internationale vrouwendag Vrouwen aan de macht in het waterschap: ‘Dat zou toch eigenlijk geen nieuws moeten zijn’

Ze vinden het zelf eigenlijk niet meer dan normaal, want het gaat om de juiste persoon op de juiste plek. Maar toch is het bijzonder: vijf van de negen lijsttrekkers tijdens de komende verkiezingen voor waterschap Rijn en IJssel is vrouw.