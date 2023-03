Praalwagens en tent Halfvasten Angerlo na 3 jaar afwezigheid op andere plek, minimaal 7.000 bezoekers verwacht

Onrust in wooncom­plex Doetinchem na overval op bejaarde; politie zoekt voortvluch­ti­ge daders

Lang niet alle bewoners van appartementencomplex De Bramenhof in Doetinchem kregen woensdagavond mee dat één van hun medebewoners in zijn woning werd overvallen. Sommige mensen zijn angstig en voelen zich onveilig, terwijl anderen er hun schouders over ophalen.