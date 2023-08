Ree zit klem in hek en de kogel dreigt, brandweer schiet te hulp

Buitenfilm in binnentuin blijft exclusief ondanks succes: ‘Niet in vaarwater BuitenBlik gaan zitten’

Al voor de zevende keer op rij wordt de Buitenfilm met diner gehouden bij restaurant Eet-Lokaal in Zevenaar. En ondanks het eclatante succes – de binnentuin van het restaurant zit jaarlijks vol – blijft het bij eenmaal per jaar. ,,We willen niet in het vaarwater van BuitenBlik gaan zitten.”